Предложение новостроек в России выросло на 12% при падении спроса на 26%

Объем предложения квартир в строящихся ЖК в первой половине 2025 года увеличился на 12% в годовом выражении, до 22 млн кв. м, сообщили «Ъ» в «ЦИАН.Аналитике». Продажи упали на 26%, до 10,4 млн кв. м, подсчитали в «Дом.РФ».

Основная причина дисбаланса — недоступность жилья из-за высокой кредитной ставки и выгодные скидки на готовые объекты. В городах-миллионниках реальная цена сделки в среднем на 4% ниже заявленной, отмечает «Яндекс Недвижимость».

Застройщики стали выводить на рынок сразу весь проект, а не продавать его очередями. Это привело к росту сроков строительства до 44 месяцев (+2% г/г) и увеличению доли нераспроданного жилья до 68% против 64% год назад.

В Москве и Подмосковье предложение, напротив, сократилось на 5%, до 4,5 млн кв. м, в Петербурге — на 6%, до 2,6 млн кв. м. Столичные девелоперы работают избирательнее, а покупатели чаще используют рассрочку.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Девелоперы расстроились».