«Ковровое» покрытие

Выплаты страховщиков по страховым случаям из-за задержек авиарейсов за последние три месяца могут превысить сотню миллионов рублей. Коллапсы в аэропортах, вызванные погодными условиями и режимами «Ковер», уже привели к росту убыточности этого сегмента в несколько раз. В результате для компенсации потерь страховым компаниям придется повышать тарифы, вводить исключения в действие полисов и даже вернуть галочку обязательной страховки при покупке билета. Впрочем, резкие изменения может сдержать конкуренция в этом сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суммарные выплаты «АльфаСтрахования» по задержкам авиарейсов 19–20 июля могут составить 33 млн руб., заявили “Ъ” в компании. Общее число зафиксированных страховых случаев выросло до 8,2 тыс. человек, из которых 3,6 тыс. человек уже получили выплаты, пояснили там. Это уже третья крупная выплата страховщика по подобным страховым случаям в этом году. По задержкам авиарейсов 8 по 11 мая компания оценивала выплаты в 32 млн руб., которые коснулись более чем 7,5 тыс. пассажиров.

По задержкам 5–7 июля «АльфаСтрахование» планировало выплатить более 30 млн руб.

Другие страховые компании не раскрывали свои выплаты по подобным страховым случаям. Вместе с тем, по оценке экспертов, доля «АльфаСтрахования» в сегменте составляет более 80%. В частности, на майских праздниках, по оценкам экспертов, в целом по рынку выплаты могли составить 50 млн руб. (см. “Ъ” от 13 мая). По итогам первого полугодия из-за погоды и регулярных «Ковров», а также майского коллапса в аэропортах количество длительных задержек рейсов стало сопоставимо с объемами всего 2023 года. Количество задержек от одного до трех часов и более выросло за полгода в два раза к аналогичному периоду 2024 года, а от четырех часов — в 2,5 раза (см. “Ъ” от 11 июля).

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В целом объем премий по сегменту оценивается в сумму до 3 млрд руб. Однако, как отмечает финансовый эксперт Андрей Бархота, убыточность сегмента составляла раньше до 10%. После случаев массовых задержек авиарейсов в мае—июле убыточность выросла до 20–30%, оценивает эксперт. По словам независимого эксперта Дмитрия Ванина, ранее подобные страховые случаи были единичными, и в целом страховщики часто отказывали клиентам в выплатах под различными предлогами, сейчас же из-за резонанса вокруг задержек они более внимательно относятся к вопросу и платить стараются чаще. В абсолютном выражении 90 млн руб.— это незначительная величина, однако в разрезе портфеля «авиационных рисков» (продукт, который продается вместе с билетом) сумма ощутимая, указывает директор по развитию страхового бизнеса в финансовом маркетплейсе «Сравни» Владислав Головкин. Даже в «АльфаСтраховании» в мае отмечали, что эти последствия значимы для компании, «поскольку превышают когда-либо зафиксированные показатели в несколько раз».

Вместе с тем задержка авиарейсов, в том числе на фоне угрозы дронов, может стать новой реальностью. Это вызвано в первую очередь тем, что реализация страховых случаев приобрела вместо случайного системный характер, указывает господин Бархота. Такая ситуация приведет к изменению условий страхования, полагают эксперты. В частности, страховщик может установить исключения из покрытия, например задержку рейсов из-за угрозы атаки дронов, чтобы снизить убыточность, указывает господин Ванин.

Кроме того, можно ожидать возвращения автоматически проставленных галочек при покупке полиса, чтобы увеличить число клиентов, предупреждает собеседник “Ъ” на страховом рынке.

Кроме того, это может привести и к росту тарифов на подобные услуги. «Обычно страховые компании в случае изменения наблюдаемой статистики частотности страховых случаев меняют заложенные в модель предпосылки и корректируют страховые тарифы — это нормальный процесс подстройки для обеспечения безубыточности вида страхования»,— поясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. В настоящее время цена полиса составляет 0,6–1,3 тыс. руб. По оценке господина Бархоты, цена может быть увеличена на четверть или даже треть. Но, как поясняет один из собеседников “Ъ” на страховом рынке, препятствовать резким изменениям в тарифах и условиях могут конкуренция с другими участниками рынка и возможный переход клиентов от одних к другим.

В «АльфаСтраховании» и других крупных страховых компаниях не ответили на запрос “Ъ”.

Юлия Пославская