Правила поиска отсутствия аналогов

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Минэкономики подготовило методику измерения технологического прогресса РФ

Минэкономики завершает разработку нормативных актов для реализации закона «О технологической политике». Он призван включить технологии в РФ в сферу стратегического планирования, дав властям возможность заниматься поддержкой не конкретных производств, а самих способов производства от идеи до конечного продукта ради наполнения внутреннего рынка. Последним документом пакета стал проект постановления правительства о целевых показателях в этой области, определяющих уровни технологического лидерства и среднесрочного и долгосрочного развития технологий в отраслях экономики. Кроме их списка, он содержит правила расчета показателей и мониторинга движения к целям. Де-факто вместо недоступной сейчас для российской технологической продукции открытой конкуренции на глобальном рынке ей предложены единые правила соревнования с лучшими образцами западных технологий, отобранными властями по специальным методикам.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Минэкономики разработало проект постановления Белого дома о целевых показателях в области технологической политики в РФ — документ нужен для реализации закона, призванного запустить «суверенный» технический прогресс в РФ в условиях изоляции страны от глобальной экономики (см. “Ъ” от 25 сентября 2023 года и 24 мая 2024 года). Проект содержит перечень целей борьбы за «технологическое лидерство», их расчета, а также методики мониторинга движения к ним.

«Технологическое лидерство» ведомство предлагает определять, исходя из оценок технологической независимости и технологического превосходства РФ над зарубежными аналогами.

Отраслевые цели, также определяемые по постановлению, будут использоваться для контроля прогресса промышленности. Ответственность за этот прогресс распределена между Минэкономики (за общие для РФ показатели) и прочими министерствами (за ход отраслевой перестройки). Текущие уровни технонезависимости и превосходства над зарубежными аналогами будет также рассчитывать Минэкономики — ежегодно, начиная с 1 января 2026 года; отраслевые мониторинги также будут обновляться раз в год.

Поясняя суть изменений, в Минэкономики приводят в пример авиастроение: если раньше при выделении средств на развитие технологий для самолетов оценивались только отдельные проекты и оценка происходила каждый раз по новой методике, то «теперь мы, во-первых, раскладываем этот самолет на части, смотрим, какие технологии нужны для каждой из них, какие — чтобы собрать из частей самолет и так далее, и оцениваем, что есть, чего нет. Затем понимаем, насколько независимы сегодня — это и есть уровень технологической независимости,— и работаем, чтобы его повышать».

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«Также может быть принято решение, что нужно достигнуть лидерства — делать самолет такого типа лучшим в мире,— говорят в министерстве.— Тогда считаем уровень технологического лидерства за счет сравнения с аналогами по новой единообразной методике и вводим четкую жесткую структуру показателей, в рамках которых все будут жить и увязывать результаты с ресурсами». Для сравнения предполагается брать один зарубежный аналог (вариант олигополии на рынке Минэкономики не рассматривает, хотя в реальности технологические лидеры нередко идут «голова к голове») — он должен быть «абсолютным лидером на рынке в аналогичном сегменте, по которому возможно сопоставление по ряду показателей (от двух до пяти)». Верификацию показателей, рассчитываемых Минэкономики, должен обеспечить президиум комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию (его возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров), отраслевых — сами ведомства.

Управление промышленной политикой меняют под задачи технологического суверенитета

Как отмечают эксперты, в мире широко используемым в подобном индикативном планировании показателем развития технологий является объем экспорта готовых товаров — внешние рынки в этом случае выступают контролером качества продукции: для того чтобы их завоевать, товары и должны продемонстрировать технологическое превосходство. Однако экспорт РФ после 2022 года находится под сильным политическим давлением и в короткой перспективе вряд ли может адекватно отражать уровень технологического развития. В совокупности с одновременной структурной перестройкой экономики и желанием сэкономить ресурсы это и подталкивает власти к введению единообразия в оценке прогресса и требований ориентироваться на предварительно отобранные лучшие мировые аналоги.

Напомним, что основными проблемами в сфере создания нужных РФ технологий остаются отсутствие длинных денег и четкого распределения между государством и бизнесом рисков, включая возможность нового открытия рынка РФ миру в будущем — оно может сделать вложения в «суверенные» технологии невозвратными. В условиях такой неопределенности поиски технологий, которых не хватает промышленности уже сейчас, власти будут вести в «проектном» режиме (см. “Ъ” от 14 апреля).

Венера Петрова, Олег Сапожков

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