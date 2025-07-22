Переговоры России и Украины могут пройти вечером 23 июля

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины может состояться в 19:00 мск 23 июля. Об этом сообщил «РИА Новости» турецкий источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители прессы возле дворца «Чираган» в день второго раунда мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Турция, 2 июня 2025 года.

Фото: Murad Sezer / Reuters Представители прессы возле дворца «Чираган» в день второго раунда мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, Турция, 2 июня 2025 года.

Фото: Murad Sezer / Reuters

Первым о точной дате третьего раунда переговоров сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что встреча Москвы и Киева состоится на этой неделе. Кремль обещал позднее назвать дату встречи.

По итогам прошлых двух раундов 16 мая и 2 июня стороны договорились об обмене военнопленными и телами военнослужащих, а также передали друг другу тексты меморандумов с условиями прекращения огня.