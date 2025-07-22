На Стачках в Ростове жилой дом выравнивают по уникальной технологии

На проспекте Стачки в Ростове идут работы по выравниванию многоквартирного жилого дома. Крен несущей конструкции здания более чем в 2,5 раза превышал допустимые нормы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Решением проблемы стало равномерный подъем конструкции с последующим заполнением пространства бетоном. Эта уникальная технология позвонила провести все необходимые работы без отселения жильцов. Основной элемент технологии — гидравлические домкраты грузоподъемностью 200 т. За две недели здание подняли на 40 см.

Ремонтные работы на объекте начались в 2024 году, а завершить их планируется до конца этого года.

Мария Хоперская