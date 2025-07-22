«Единая Россия» выдвинула 87 кандидатов в гордуму Краснодара

«Единая Россия» определила 87 кандидатов для участия в сентябрьских выборах в городскую думу Краснодара. Партийный список возглавили действующий мэр города Евгений Наумов, председатель гордумы Вера Галушко и первый заместитель председателя городского парламента Галина Ермакова, сообщила пресс-служба партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пугачев, «Ъ-Кубань» Фото: Андрей Пугачев, «Ъ-Кубань»

В окончательный перечень кандидатов включили 39 участников по одномандатным избирательным округам и 45 человек по спискам — по три кандидата от каждой территориальной группы. Среди претендентов — шесть участников военной спецоперации.

Окончательный состав определили по итогам внутрипартийного отбора с участием 284 человек. Конкуренция составила свыше пяти претендентов на одно место. В электронном предварительном голосовании приняли участие почти 85 тыс. избирателей — около 9% от общего числа жителей Краснодара, имеющих право голоса.

Мария Удовик