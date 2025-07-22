Госдума проехалась по автомобилистам

В конце завершающейся весенней пленарной сессии Госдума приняла несколько важных законов, касающихся автомобилистов. Пошлины на популярные госуслуги, в том числе за выдачу водительских прав или регистрацию транспортных средств, увеличены в полтора-два раза несмотря на протесты ряда депутатов. Резонанс получили и поправки, позволяющие штрафовать на 10 тыс. руб. или лишать прав водителей, не пропустивших на дороге машину с мигалками без цветографической раскраски на борту. Также Госдума приняла закон о бесплатном проезде по платным трассам транспорта Росгвардии, Минобороны, ФСБ, ФСО и фельдъегерей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Поправки к Налоговому кодексу РФ, повышающие пошлины при оказании госуслуг, были внесены правительством РФ в Госдуму в июле 2025 года и быстро прошли три чтения.

Документ увеличивает плату за получение водительских прав с 2–3 тыс. до 4–6 тыс. руб. (в зависимости от типа удостоверения — старого или нового образца), ПТС — с 800 руб. до 1,2 тыс. руб., международных водительских прав — с 1,6 тыс. до 3,2 тыс. руб.

Регистрация машины с выдачей номеров обойдется в 3 тыс. руб. вместо нынешних 2 тыс. руб. Также появится новая 50-рублевая пошлина за запрос на получение выписки из государственного реестра транспортных средств.

В Минфине РФ заявляли, что поправки совокупно принесут в казну 45 млрд руб. дополнительных сборов в год, а их появление объясняли неизменностью сборов в течение десяти с лишним лет. Значительная часть документа была посвящена повышению пошлин за регистрационные услуги для иностранцев, что возмутило некоторых депутатов, не понявших, зачем совмещать «мигрантские» и автомобильные сборы (см. “Ъ” от 16 июля). Некоторые парламентарии предполагали, что повышение сборов для автовладельцев вызовет рост социальной напряженности, предлагая оставить водителей в покое, повысив не автомобильные сборы, а стоимость патентов для мигрантов. В правительстве РФ обещали проработать это предложение, но сути проекта это не изменило, ко второму чтению в него внесли лишь ряд технических поправок. Во вторник, 22 июля, Госдума приняла закон о повышении «водительских» и «мигрантских» пошлин в окончательном третьем чтении.

Резонансным стали и поправки, ужесточающие наказание за отказ пропустить спецтранспорт с мигалками.

Изменения внесены в статью 12.17 КоАП. Так, по ч. 2 этой статьи повышается штраф за отказ пропустить на дороге машины скорой помощи, МЧС или полиции с включенными мигалками до 7,5–10 тыс. руб. Кроме того, введена новая ч. 3, согласно которой отказ пропустить машину с включенным спецсигналом без цветографической схемы на борту (на таких машинах возят, как правило, высших чиновников) карается штрафом в 7,5–10 тыс. руб. или лишением прав на срок от полугода до года. Первоначально автор изменений — глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (ЕР) — предлагал поправки в виде отдельного законопроекта, которые были поддержаны правительством. Однако в итоге без какого-либо предварительного обсуждения изменения включили ко второму чтению в текст законопроекта, первоначально посвященного деятельности экспедиторов. В этот документ вошли и санкции за поиск экстремистских материалов. Закон принят 22 июля также в окончательном третьем чтении.

Еще одним документом нижняя палата парламента расширила список транспортных средств, имеющих право ездить бесплатно по платным дорогам. Первоначально планировалось, что бесплатный проезд будет у машин Вооруженных сил РФ, Росгвардии и ФСБ. Ко второму чтению в льготный список по просьбе правительства РФ добавили машины ФСО, прокуратуры, фельдъегерской службы и Главного управления специальных программ президента РФ. Инициаторам поправок выступили Александр Хинштейн (ныне — врио губернатора Курской области) и Василий Пискарев.

Александр Воронов