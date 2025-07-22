В Крыму будут судить начальника строительной компании за смерть работника

Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю направило в суд дело бывшего начальника участка строительной компании, по вине которого в мае 2024 года в Феодосии погиб работник. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Крыма и Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае прошлого года ответственный за охрану труда строительной организации в Феодосии направил подчиненного копать траншею, не проверив прохождение им инструктажа и не обеспечив безопасность земляных работ. Специалиста завалило грунтом, что привело к его гибели.

Фигурант обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть работника (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Материалы дела переданы в суд.

Алина Зорина