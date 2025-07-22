В Дагестане провели 96 проверок водопровода

В Дагестане с начала 2025 года Роспотребнадзор исследовал более 1,5 тыс. проб питьевой воды и 96 проверок объектов водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пробы берут из 216 для определения около 30 показателей, в том числе микробиологических, санитарно-химических и радиологических.

Уточняется, что проверка выявила ряд нарушений, которые носят «типовой и системный характер».

«Среди них — отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений и обеззараживающих установок, ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, использование старых технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды. В муниципальных образованиях, за исключением Махачкалы и Каспийска, отсутствуют системы должной водоподготовки и водоочистные сооружения», — приводят в сообщении слова замруководителя Управления Роспотребнадзора по Дагестану Ирина Алжанбекова.

В ведомстве отмечают, что на 41% снизился удельный вес водоисточников, не отвечающих установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям по зонам санитарной охраны (с 96% в 2020 году до 55% в 2025 году).

Константин Соловьев