Жителя Новороссийска задержали за выращивание конопли во дворе дома

В Новороссийске полиция задержала мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков и выращивании конопли, сообщает УМВД по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по городу Новороссийску Фото: УМВД России по городу Новороссийску

По предварительной информации, 32-летний местный житель устроил на участке своего домовладения и в кладовой комнате квартиры плантацию из 20 кустов конопли, чтобы производить наркотики.

При обыске в квартире правоохранители обнаружили три пластиковых контейнера и картонную коробку с растительным веществом. Экспертиза установила, что это каннабис (марихуана) массой более 144 граммов. В доме мужчины также нашли контейнер и коробку с наркотическим средством — масса изъятого составила около 194 граммов.

Общая масса изъятого растительного наркотика превысила 338 граммов. В связи с этим следственное подразделение возбудило уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 231 и частью 2 статьи 228 УК РФ.

Тат Гаспарян