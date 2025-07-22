Проверка на фиктивность

Как стало известно «Ъ-Ростов», Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя регионального филиала «Россельхозцентра» Асмик Маркарян, обвиняемой в двух эпизодах растраты. По версии следствия, она вместе со своим начальником Геннадием Урбаном заключала фиктивные договоры на обслуживание объектов ФГБУ, что привело к ущербу более 11 млн руб. По данным источника «Ъ-Ростов», благодаря показаниям фигурантов были также возбуждены дела в отношении высокопоставленных сотрудников федерального ведомства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пролетарский районный суд Ростова приступил к рассмотрению дела экс-замглавы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Асмик Маркарян. Ей вменяют два эпизода растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Информация об этом содержится в картотеке суда.

Ранее сообщалось, что экс-руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Геннадия Урбана (также является бывшим министром экологии региона) и его бывшего заместителя Асмик Маркарян подозревают в растрате бюджетных средств. По данным управления ФСБ России по Ростовской области, указанные должностные лица с 2020 по 2024 год заключали фиктивные договоры на обслуживание объектов ФГБУ. Ущерб от их действий превысил 11 млн руб.

На основании материалов УФСБ было возбуждено уголовное дело следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Господина Урбана арестовали, однако затем отправили под домашний арест. По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, Асмик Маркарян также находится под домашним арестом. «Она, в отличие от Урбана, признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием, поэтому ее судят отдельно»,— отметил он.

Источник также сообщил, что по показаниям фигурантов были возбуждены другие уголовные дела в отношении трех высокопоставленных сотрудников «Россельхозцентра»: подозреваемыми в получении взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) стали Хамзат Белхароев, занимавший должность заместителя директора, Галина Стукалова, исполнявшая обязанности главного бухгалтера, и Людмила Хамаганова, начальник финансово-экономического отдела.

Связаться с адвокатом Асмик Маркарян Николаем Сухомлиновым «Ъ-Ростов» в течение дня не удалось.

Мария Иванова