РЖД: поезда на черноморское побережье 22 июля будут следовать по расписанию

Движение пассажирских поездов в направлении черноморского побережья, нарушенное в связи с инцидентами на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, восстановлено. Как сообщили в компании РЖД, все составы, отправляющиеся 22 июля на черноморские курорты, следуют по расписанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поезда, задержанные 20 и 21 июля, вернулись в график, и, по данным перевозчика, после прохождения участков с ограниченным движением большинство составов сокращает отставание. Вместе с тем из-за задержки при подаче составов на оборот отдельные рейсы отправляются с опозданием до двух часов. В обратном направлении их движение планируется в штатном режиме.

Получить информацию о фактическом движении поездов пассажиры могут в мобильном приложении РЖД, на официальном сайте компании, а также по телефону горячей линии.

Вячеслав Рыжков