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Выехавший на встречку зампред правительства Забайкалья назвал причину смертельного ДТП

Зампред правительства Забайкалья Гончаров назвал плохую дорогу причиной ДТП

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров рассказал о ДТП, произошедшем накануне с его участием. По словам чиновника, причиной аварии стало плохое состояние дорожного полотна. СМИ писали, что Mercedes под управлением господина Гончарова выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota, погибла пассажирка японской иномарки.

Алексей Гончаров

Алексей Гончаров

Фото: Пресс-служба правительства Забайкалья

Алексей Гончаров

Фото: Пресс-служба правительства Забайкалья

В своем Telegram-канале Алексей Гончаров сообщил, что вечером 21 июля ехал в Читу со своей семьей. Внезапно «в результате плохого состояния дорожного покрытия произошел наезд на неровности» и автомобиль «выбросило на встречную полосу».

«Предпринимал усилия вернуть управление автомобилем и уйти с полосы встречного движения, — добавил чиновник. — Ответственности с себя не снимаю».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Алексей Гончаров с мая 2019 по октябрь 2020 года возглавлял министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, говорится на официальном портале Забайкальского края. В мае 2024 года его назначили вице-премьером правительства — руководителем регионального Минстроя.

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