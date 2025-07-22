Выехавший на встречку зампред правительства Забайкалья назвал причину смертельного ДТП

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров рассказал о ДТП, произошедшем накануне с его участием. По словам чиновника, причиной аварии стало плохое состояние дорожного полотна. СМИ писали, что Mercedes под управлением господина Гончарова выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota, погибла пассажирка японской иномарки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Гончаров

Фото: Пресс-служба правительства Забайкалья Алексей Гончаров

Фото: Пресс-служба правительства Забайкалья

В своем Telegram-канале Алексей Гончаров сообщил, что вечером 21 июля ехал в Читу со своей семьей. Внезапно «в результате плохого состояния дорожного покрытия произошел наезд на неровности» и автомобиль «выбросило на встречную полосу».

«Предпринимал усилия вернуть управление автомобилем и уйти с полосы встречного движения, — добавил чиновник. — Ответственности с себя не снимаю».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Алексей Гончаров с мая 2019 по октябрь 2020 года возглавлял министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, говорится на официальном портале Забайкальского края. В мае 2024 года его назначили вице-премьером правительства — руководителем регионального Минстроя.