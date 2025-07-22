В редакции Telegram-канала Baza завершились обыски

Сотрудники правоохранительных органов около 14:00 покинули здание редакции Telegram-канала Baza в Москве. Об этом пишут ТАСС и «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Из редакции изъяты документы и техника, уточнил адвокат одного из сотрудников Baza Матвей Цзен. По его словам, точное местонахождение главного редактора СМИ Глеба Трифонова до сих пор неизвестно.

Ранее сообщалось, что господина Трифонова доставили на допрос. Как выяснил «Ъ», он проходит по делу свидетелем. Уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) возбуждено в отношении сотрудников полиции. Их подозревают в незаконной передаче информации ограниченного доступа.

О проведении обысков в редакции Telegram-канала стало известно сегодня утром. В здание пришли полицейские и ОМОН.