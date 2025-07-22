Telegram-канал Baza сообщил о допросе главреда по уголовному делу

Telegram-канал Baza сообщил, что его главного редактора Глеба Трифонова доставили на допрос «в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий». Связи с господином Трифоновым у редакции нет. Утром Telegram-канал сообщил о задержании главреда. В редакции Baza и дома у Глеба Трифонова прошли обыски. Силовики изъяли из офиса телефоны и компьютеры, вынесли документацию, пишет канал.

«Срок административного задержания истек и фактически речь идет о незаконном ограничении свободы Глеба Трифонова»,— приводит Baza слова адвоката Алексея Михальчика. Юрист заявил, что ему не предоставляют информацию о местонахождении подзащитного.

Следственный комитет России (СКР) подтвердил проведение обысков в Москве по делу о превышении полномочий полицейскими. По данным ведомства, сотрудники МВД незаконно передавали служебную информацию, которая в итоге публиковалась в Telegram-канале. Название канала СКР не приводил, официально данные об обысках у Baza пока не подтверждены. Источники «Ъ» сообщили, что главред Глеб Трифонов проходит по уголовному делу свидетелем.