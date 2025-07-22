Михайловский театр намерен провести спектакль, несмотря на обыски

Петербургский Михайловский театр не вносил корректировок в афишу, несмотря на проходящие в нем сегодня следственные мероприятия. Как писал «Ъ», утром сотрудники Следственного комитета пришли в театр с обысками. Они могут быть связаны с делом художественного руководителя театра, гендиректора МХАТ Владимира Кехмана.

В настоящее время вход в театр закрыт, в здание пропускают только силовиков, сообщает ТАСС. При этом один из сотрудников театра заявил агентству, что запланированный на сегодняшний вечер спектакль состоится. Согласно афише, вечером состоится показ балета "Собор парижской богоматери". Данных об изменениях в расписании не поступало.

По информации «Фонтанки», сегодня обыски также проходят в Москве — в сети дилерских центров «Автодом». Следствие прорабатывает версию о получении взятки: два автомобиля Mercedes S и G-Класса не были оформлены на господина Кехмана, однако он ими, возможно, пользовался.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ» «Театральный сезон Владимира Кехмана открылся растратой».