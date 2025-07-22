Следствие заинтересовалось автомобилями, возможно принадлежащими Кехману

В сети дилерских центров «Автодом» проходят оперативные мероприятия по уголовному делу против гендиректора МХАТа Владимира Кехмана. Как сообщило петербургское издание «Фонтанка», следствие прорабатывает версию с получением взятки фигурантом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кехман

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Кехман

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Внимание следствия привлекли два автомобиля Mercedes S и G-Класса. Они не оформлены на господина Кехмана, однако он мог ими пользоваться. Издание пишет, что правоохранители «видят в таком положении вещей признаки взятки» и проверяют документы.

9 июля в здании МХАТа прошли обыски, а Владимира Кехмана вызвали на допрос в качестве свидетеля. На следующий день он вернулся в ведомство в качестве обвиняемого по делу о растрате. 11 июля театрального деятеля отпустили под подписку о невыезде.

В деле известно о трех эпизодах. Все они связаны с театрами, которыми господин Кехман руководил в свое время. Следствие считает, что одни и те же компании выигрывали конкурсы на проведение работ в театрах, а их итоговая стоимость оказывалась завышенной.

Позже "Ъ" уточнили, что документы запрашивались в дилерском центре «Автодом» в Санкт-Петербурге. Компания предоставила необходимые бумаги, кто на данный момент пользуется автомобилями в центре не владеют информацией. Собеседник издания подчеркнул, что в «Автодом» не приходили с обыском.

Подробнее — в материале «Ъ» «Театральный сезон Владимира Кехмана открылся растратой».

Никита Черненко