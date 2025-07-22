Областной суд увеличил компенсацию семье погибшего на стройке мальчика в Ирбите

Свердловский областной суд изменил приговор по делу о гибели 11-летнего ребенка на строительной площадке в Ирбите, увеличив сумму компенсации морального вреда в пользу брата погибшего до 250 тыс. руб. Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, по версии следствия, руководитель проекта ООО «Паритет Девелопмент» строящегося многоквартирного жилого дома по ул. Маршала Жукова в Ирбите не обеспечил охрану стройплощадки посторонних лиц. Из-за этого 11 апреля 2024 года 11-летний мальчик прошел на территорию, где находились бетонные блоки — один из них упал на него. Ребенок скончался на месте происшествия. По факту гибели было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя проекта ООО «Технический заказчик “Паритет”» Дмитрия Вишнякова по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Ирбитский районный суд признал Дмитрия Вишнякова виновным в нарушении правил безопасности и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 3 месяца. Суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевших, взыскав с Вишнякова и ООО «Технический заказчик “Паритет”» солидарно в пользу семьи погибшего 1,7 млн руб.

В апелляционных жалобах стороны просили изменить приговор. Областной суд увеличил сумму компенсации брату погибшего и признал надлежащим ответчиком по гражданскому иску только ООО «Технический заказчик “Паритет”». В остальном приговор оставлен без изменения.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о гибели школьника от бетонной плиты в Ирбите и поручил и.о. руководителя СУ СКР региона Константину Мирошниченко представить доклад о ходе его расследования.

Полина Щуцкая