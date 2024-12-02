В Ирбите будут судить руководителя проекта застройки по делу о гибели ребенка

Ирбитский районный суд в Свердловской области рассмотрит уголовное дело 31-летнего тюменца, обвиняемого по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

По версии следствия, тюменец, являясь руководителем проекта ООО «Паритет Девелопмент» на строящемся многоквартирном жилом доме по ул. Маршала Жукова в Ирбите, был ответственным за общее руководство подготовительных и демонтажных работ по освобождению земельного участка, при этом он не обеспечил предотвращение проникновения на стройплощадку посторонних лиц. Из-за этого 11 апреля 11-летний мальчик беспрепятственно прошел на территорию, где находились бетонные блоки, складированные с нарушениями градостроительных норм и правил. Ребенок забрался на блок, который под его весом скатился, в результате чего он упал на другой бетонный блок, а сорвавшийся блок придавил ребенка. Мальчик скончался на месте происшествия.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, на допросе родители мальчика сказали, что тем вечером он с братом пришли с тренировки по футболу, после чего стали делать уроки. После этого они отправились гулять и пришли на неогороженную стройплощадку, брат сразу же сообщил о произошедшем родителям. Для того, чтобы высвободить мальчика из-под придавившего его блока, на стройплощадку прибыли порядка 10 человек, которые убрали блок, но он уже был без признаков жизни.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что местные жители пояснили полиции, что через площадку ходили другие горожане, не имеющие отношения к стройке, так как через нее проходила дорога к некоторым домам. «Рядом была и другая дорога, но люди не пользовались ей, так как она была в ненадлежащем состоянии. И хотя взрослые предупреждали детей, что опасно бегать по блокам, но, как видно, такие увещевания не особо отвадили юных искателей приключений от экстремального времяпрепровождения»,— отметил полковник Горелых.

Напомним, после гибели ребенка глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ирина Пичурина