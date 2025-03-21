Руководителю проекта застройки в Ирбите ограничили свободу после гибели ребенка

В Свердловской области суд назначил наказание в виде года и трех месяцев ограничения свободы 31-летнему жителю Тюмени, руководившего проектом застройки в Ирбите, на территории которой погиб мальчик, сообщил старший помощник руководителя СКР по региону Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во время следствия были осмотрены место происшествия и предметы, допрошены свидетели и обвиняемый, проанализирована характеризующая и должностная документация, проведены необходимые судебные экспертизы. Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора тюменцу — он признан виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Напомним, по версии следствия, руководитель проекта ООО «Паритет Девелопмент» строящегося строящегося многоквартирного жилого дома по ул. Маршала Жукова в Ирбите не обеспечил предотвращение проникновения на стройплощадку посторонних лиц. Из-за этого 11 апреля 2024 года 11-летний мальчик беспрепятственно прошел на территорию, где находились бетонные блоки — один из них упал на него. Ребенок скончался на месте происшествия.

Ирина Пичурина