Положено до дна

Суд взыскал с банкротящегося в Кабардино-Балкарии спиртзавода «Риал» 118 млн руб. за хранение нераспроданного спирта. Взыскателем оказался один из крупнейших производителей напитков республики — компания «Ренессанс», купившая на торгах имущество спиртзавода. Эксперты поясняют, что из-за принятой очередности продажи банкротного имущества на банкрота легло дополнительное бремя в виде возникновения задолженности за хранение спирта. Иногда подобные сделки могут быть обжалованы, а в каких-то случаях — даже привлечь внимание правоохранителей, отмечают они.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской республики (АС КБР) взыскал с признанного банкротом ООО «Риал» из города Прохладный 118 млн руб. за хранение произведенного им спирта, остававшегося в проданных в ходе банкротства емкостях. Информация об этом опубликована в арбитражной картотеке.

Спиртзавод «Риал» с уставным капиталом в 50 млн руб. был создан в 2010 году. Он полностью принадлежит кипрской компании Indomere Limited и владеет фирмой «Риалбио», которая занимается производством кормов для животных (также работает в КБР). В 2020 году «Риал» был признан банкротом. В рамках конкурсного производства управляющий провел инвентаризацию имущества спиртзавода, по итогам которой в конкурсную массу были включены 1,2 млн декалитров (12 млн литров) остатков произведенного банкротом спирта.

В ходе банкротных торгов компания «Ренессанс» (ООО) выкупил часть имущества завода, в том числе, два спиртохранилища. После этого он обратился к конкурсному управляющему и заявил, что спирт банкрота, составляющий конкурсную массу и хранящийся в приобретенных им емкостях, мешает его производственной деятельности. Новый хозяин спиртохранилищ потребовал заключения договора по ставке 30 руб. в день за хранение на территории предприятия 1 т спирта. В противном случае «Ренессанс» потребовал вывести спирт.

По данным сервиса Rusprofile, «Ренессанс является второй компанией по в категории «Производство напитков» в КБР по объемам выручки — в 2004 году ее выручка превысила 4,6 млрд руб. Согласно сведениям информационно-правовой системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ренессанс» на 51% принадлежит ООО «Оникс» (компания по управлению холдингами из Москвы), которым, в свою очередь владеет ЗПИФ комбинированный «Центр Проф», на 49% гендиректору «Оникса» Алине Чочаевой. Сам «Ренессанс» владеет Александровским спиртзаводом № 14 в Пензенской области, еще одним производителем пищевого спирта «Этанол спирт» в Воронежской области и ООО «Евразийская алкогольная группа трейд», занимающимся оптовой торговлей напитков.

Переговоры между банкротом и приобретателем спиртохранилищ ни к чему не привели. «Риал» постепенно вывозил спирт, который в дальнейшем в течение нескольких лет распродавался на торгах, но его основная часть все равно оставалась в спиртохранилищах «Ренессанса».

В итоге новый хозяин активов завода решил обратиться в суд. По его запросу АО «Росспиртпром», который имеет опыт по хранению конфискованного спирта и иной алкогольной продукции, рассчитал, что стоимость хранения 1 декалитра спирта в день составляет 20 копеек с НДС. Всего же с апреля 2023 года по сентябрь 2024 года услуги «Ренессанса» по таким тарифам составили почти 121 млн руб. Эти расчеты были перепроверены в рамках проведенной судебной экспертизы, которая насчитала чуть меньшую сумму — 118 млн руб., иск на которую и удовлетворил АС КБР.

Генеральный директор ставропольского Юридического центра «Триумф» Юрий Ковалев отмечает, что состав имущества, подлежащего продаже с торгов, утверждается общим собранием кредиторов, как и начальная стоимость реализации. Возможно, именно с этого момента и начался путь к образованию дополнительной задолженности. С правовой точки зрения суд принял вполне обоснованное решение, практика взимания платы за хранение жидкостей имеется, а размер был установлен судебной экспертизой, полагает юрист.

«Вопрос в том, что при ведении процедуры несостоятельности арбитражный управляющий обязан был действовать разумно и должен был принимать необходимые и достаточные меры для достижения целей процедуры банкротства. И, несмотря на то, что порядок реализации имущества мог быть утвержден собранием кредиторов и по факту у управляющего не было иного выхода, возможно, разумнее было бы осуществлять отчуждение имущества единым лотом, что рассматривается как вполне нормальная практика»,— разъясняет господин Ковалев.

Привлечение кого-то конкретного к ответственности за дополнительную задолженность, появившуюся впоследствии, — это очень кропотливая задача, говорит он. «С точки зрения закона о несостоятельности (банкротстве), это не допрасходы. Просто очередной конкурсный кредитор встанет в очередь на выплату и получит из конкурсной массы положенную ему сумму. А вот как этот кредитор образовался, уже другая история. Иногда такие сделки могут быть обжалованы. Но, если порядок реализации был утвержден собранием кредиторов, а сделка совершена в рыночных рамках, то придется сильно потрудиться. А в каких-то случаях подобные ситуации становятся предметом внимания правоохранительных органов»,— заключил эксперт.

Михаил Волкодав