В Новосибирской области не планируют ужесточать режим торговли алкоголем

Власти Новосибирской области не считают целесообразным ужесточение существующего режима продажи алкогольной продукции. Об этом сообщил на пресс-конференции 22 июля заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Дмитрий Гришунин.

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«На мой взгляд, достаточно отрегулировано в федеральной повестке все и выстроено. И мы видим тенденцию… потребление алкоголя у нас не растет, а снижается»,— сказал господин Гришунин, отвечая на вопрос о том, не намерена ли область пойти на дополнительные ограничения в розничной торговле по примеру ряда регионов. По его словам, опыт таких субъектов федерации говорит о росте нелегальной торговли спиртным.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Омской области обсуждается возможность сокращения времени торговли алкоголем в магазинах с 12 до девяти-десяти часов в сутки. В Новосибирской области розничная продажа такой продукции разрешена с 09:00 до 22:00.

Валерий Лавский