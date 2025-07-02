«Когда же этим заниматься, в рабочее время?»

Министерство здравоохранения Омской области поддержало инициативу общественников об ужесточении существующих временных ограничений торговли спиртным. Общественные активисты предложили ввести в регионе самые жесткие в Сибири нормы розничной продажи алкоголя, сократив время торговли спиртным в магазинах с 12 до девяти-десяти часов в сутки. В минздраве полагают, что это будет способствовать снижению заболеваемости населения, уменьшению числа отравлений и дорожных аварий. Представители же торговых сетей прогнозируют в этом случае рост «черного» рынка алкоголя, недовольства населения и расходов для законопослушного бизнеса. В министерстве промышленности и торговли области считают необходимым учитывать позицию бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В случае реализации инициативы общественников омичам придется успевать в магазин до 19:00

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В случае реализации инициативы общественников омичам придется успевать в магазин до 19:00

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Общественная палата Омской области провела заседание круглого стола, посвященного временным ограничениям продажи алкоголя. Инициатором обсуждения стала комиссия палаты по реализации основ государственной политики, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в Общественной палате, в ходе заседания его инициаторы предложили внести поправки в областное законодательство, которые бы ограничили время продажи алкогольной продукции в будние дни с 10:00 до 19:00, в выходные — с 10:00 до 20:00. Кроме того, они посчитали целесообразным полностью запретить продажу спиртного в государственные и общественно значимые праздники, увеличить минимальный размер уставного капитала для торговых организаций до 500 тыс. руб., а также повысить минимальную площадь торгового зала в точках продажи в жилых домах до 100 кв. м.

В настоящее время розничная продажа алкоголя в магазинах Омской области разрешена с 10:00 до 22:00. Аналогичные нормы действуют в большинстве регионов Сибирского федерального округа. В Красноярском крае легально приобрести спиртное можно с 08:00 до 23:00.

«Для того, чтобы население прирастало, оно должно быть не просто многочисленным, но и здоровым. Даже систематическое употребление алкоголя в малых дозах способствует развитию хронических заболеваний, особенно у молодежи и людей в трудоспособном возрасте»,— заявила в ходе заседания заместитель министра здравоохранения региона Ольга Мигунова.

В минздраве идею ввести дополнительные ограничения поддерживают. «Международный опыт показывает, что введение ограничений на розничную продажу спиртных напитков (регламентация часов продажи алкоголя, количества точек продаж, повышение возраста продажи, так называемые “сухие дни”) приводит к снижению заболеваемости, числа госпитализаций от отравлений, летальных исходов, количества несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий»,— говорится в ответе первого заместителя министра здравоохранения Омской области Андрея Сухарева на запрос «Ъ-Сибирь». По его словам, министерство активно участвует в рабочих обсуждениях этого вопроса, а «представители омской общественности регулярно выступают с предложениями об ограничении продажи алкогольной продукции». Какими именно хотели бы видеть в минздраве эти ограничения, господин Сухарев не уточнил.

Совещание с участием представителей основных торговых сетей, посвященное обороту алкоголя, министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников провел 27 июня.

«Встреча прошла в конструктивном ключе, все стороны проявили заинтересованность в диалоге, готовность к сотрудничеству и совместной работе над созданием прозрачных и комфортных условий для ведения деятельности»,— подвел он итог обсуждения.

На круглом столе в Общественной палате заместитель министра Владимир Путий указал на необходимость баланса между мерами регулирования и интересами малого бизнеса. «Проблема, безусловно, стоит очень остро. Но мы также не можем не учитывать возможные экономические последствия, которые затронут предпринимательское сообщество»,— заявил он.

Сами же омские ритейлеры скептически восприняли предложенные меры. По мнению директора ООО «Формат» (развивает сети «Победа!» и Eurospar) Дмитрия Шадрина, они «не имеют практического смысла», вызовут недовольство граждан, дополнительные затраты на перенастройку технологии работы сетей, а временное уменьшение объемов продаж алкоголя сменится покупкой спиртного впрок, что только увеличит потребление.

«Предложение также противоречит элементарной житейской логике: если нельзя приобретать и употреблять алкоголь в вечернее время и праздничные дни, то, когда же этим заниматься, в рабочее время?»,— удивился господин Шадрин, добавив, что спрос обязательно будет удовлетворен «черным» рынком.

По словам представителя одной из торговых сетей, новые временные сокращения приведут к уменьшению налоговых платежей и числа рабочих мест в отрасли, а также снижению уровня зарплат в сфере торговли. «Регион окажется в неравных условиях: возникнет так называемый “алкогольный туризм”, когда, к примеру, жители Калачинского района Омской области будут ездить в Татарский район Новосибирской области за продукцией, способствуя развитию экономики соседнего субъекта»,— сказал он «Ъ-Сибирь».

Как сообщили в областной Общественной палате, участники круглого стола пришли к единому мнению о том, что «снижение потребления алкоголя — важная государственная задача, требующая системных мер и межведомственного взаимодействия». По итогам заседания предложения будут направлены в органы власти региона. Какими будут эти предложения, в Общественной палате не уточнили.

Валерий Лавский