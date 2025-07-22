В Тарумовском районе Дагестана четверо человек погибли в ДТП

В Дагестане сегодня утром, 22 июля, на 247-м км федеральной трассе «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Республике Дагестан

Предварительно, 39-летняя гражданка Республики Казахстан за рулем Chery Tiggo 8 Pro выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с LADA Largus, которым управлял 39-летний житель Удмуртии.

В результате ДТП оба водителя, а также 4- и 6-летние пассажиры отечественного автомобиля скончались на месте. Трое пассажиров Largus, женщина 33 лет и дети 8 и 4 лет, а также один 15-летний пассажир Chery с различными травмами доставлены в больницу.

В минздраве региона сообщили, что троих пострадавших в Тарумовском районе транспортировали медицинским вертолетом в республиканские стационары Махачкалы. Одна из раненых находится в тяжелом состоянии.

Константин Соловьев