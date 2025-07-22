Суд на Урале отложил рассмотрение дела экс-милиционера Соболя до 26 августа

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга отложил до 26 августа рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД города милиционера Владислава Соболя, который, по версии следствии, создал банду из своих подчиненных и занимался вымогательствами и убийствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Соболь во время заседания суда

Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ Владислав Соболь во время заседания суда

Фото: Мария Шараева, Коммерсантъ

Поводом для отложения стала неявка адвоката. На суде стало известно, что ранее Владислав Соболь был судим по ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков) и по ст. 130 УК РФ (Оскорбление. Статья признана утратившей силу). Он рассказал, что до задержания работал грузчиком в продуктовом магазине.

Напомним, как установило следствие, банда орудовала в Екатеринбурге в период с 1999 года по 2000 год. В ее состав входили: оперуполномоченный по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности городского УВД Константин Котик, милиционеры Владимир Семенюк, Антон Боровик, Олег Гирфанов, Олег Анучин и Боярских. Всего в уголовном деле фигурирует восемь убийств, часть из них заказные.

По данным «Ъ-Урал», Владислав Соболь и Константин Котик пошли на сделку со следствием, признали вину и дали показания на своих сообщников. Сейчас Котик, Анучин, Боровик и Семенюк находятся под арестом. Их уголовные дела рассматриваются судами по существу. Первым из банды начали судить Олега Анучина.

Мария Шараева