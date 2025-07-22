Причиной смерти главы Верховного суда Ирины Подносовой стал рак

22 июля в Москве в возрасте 71 года скончалась председатель Верховного суда Ирина Подносова. Подробности ее биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Верховного суда России Ирина Подносова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель Верховного суда России Ирина Подносова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Подносова Ирина Леонидовна родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета. По сообщениям СМИ, была однокурсницей президента РФ Владимира Путина.

Начала юридическую карьеру в 1975 году в должности консультанта отдела юстиции Леноблисполкома. В 1978 году стала юристом Вольского завода строительных изделий Саратовской области. С 1979 года работала юрисконсультом, старшим юрисконсультом, начальником юридического отдела Вольского городского торга Саратовской области. В 1990 году стала судьей, а в 2003 году — председателем Лужского городского суда Ленинградской области. В 2002–2012 годах была членом Совета судей Ленобласти, в том числе дважды председателем этого органа (в 2006–2008 и 2010–2012 годах). В 2013 году заняла пост заместителя председателя Ленинградского областного суда, а в 2017 году возглавила его. С 2016 года состоит в Совете судей РФ.

В 2018 году была назначена председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции: из-за возрастного ценза (70 лет) 65-летняя Ирина Подносова была назначена сроком на пять лет вместо предусмотренных шести. С 24 июля 2020 года — зампред Верховного суда России, председатель судебной коллегии по экономическим спорам, сопредседатель Научно-консультативного совета, член президиума Верховного суда.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, на своем посту госпожа Подносова была инициатором законопроектов, ведущих к декриминализации экономических преступлений.

17 апреля 2024 года Совет федерации назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда.

Награждена орденом Почета (2022 год). Имеет первый квалификационный класс судьи, есть сын.