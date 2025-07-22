Причиной смерти главы Верховного суда Ирины Подносовой стал рак
По данным собеседников «Ъ», причиной смерти председателя Верховного суда Ирины Подносовой стало онкологическое заболевание. Она умерла сегодня на 72-м году жизни.
Ирина Подносова
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По словам источника, заболевание госпоже Подносовой диагностировали после назначения на должность в апреле 2024 года. При этом она продолжала работу.
Чем известна умершая председатель Верховного суда Ирина Подносова
22 июля в Москве в возрасте 71 года скончалась председатель Верховного суда Ирина Подносова. Подробности ее биографии — в справке “Ъ”.
Председатель Верховного суда России Ирина Подносова
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Подносова Ирина Леонидовна родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета. По сообщениям СМИ, была однокурсницей президента РФ Владимира Путина.
Начала юридическую карьеру в 1975 году в должности консультанта отдела юстиции Леноблисполкома. В 1978 году стала юристом Вольского завода строительных изделий Саратовской области. С 1979 года работала юрисконсультом, старшим юрисконсультом, начальником юридического отдела Вольского городского торга Саратовской области. В 1990 году стала судьей, а в 2003 году — председателем Лужского городского суда Ленинградской области. В 2002–2012 годах была членом Совета судей Ленобласти, в том числе дважды председателем этого органа (в 2006–2008 и 2010–2012 годах). В 2013 году заняла пост заместителя председателя Ленинградского областного суда, а в 2017 году возглавила его. С 2016 года состоит в Совете судей РФ.
В 2018 году была назначена председателем Второго апелляционного суда общей юрисдикции: из-за возрастного ценза (70 лет) 65-летняя Ирина Подносова была назначена сроком на пять лет вместо предусмотренных шести. С 24 июля 2020 года — зампред Верховного суда России, председатель судебной коллегии по экономическим спорам, сопредседатель Научно-консультативного совета, член президиума Верховного суда.
По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянова, на своем посту госпожа Подносова была инициатором законопроектов, ведущих к декриминализации экономических преступлений.
17 апреля 2024 года Совет федерации назначил Ирину Подносову председателем Верховного суда.
Награждена орденом Почета (2022 год). Имеет первый квалификационный класс судьи, есть сын.
Ирина Подносова окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета. Училась на одном курсе с президентом России Владимиром Путиным. Долгое время работала в судах Ленинградской области. С 2020 года была зампредом Верховного суда, с 2024 — председателем.
Президиум Верховного Суда постановил назначить исполняющим обязанности председателя Юрия Иваненко.