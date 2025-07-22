В аэропорту Сочи объяснили причины задержки рейсов

В пресс-службе аэропорта Сочи объяснили, что причиной массовых задержек рейсов 22 июля являются ограничения в воздушном пространстве и последствия вчерашних сбоев в работе аэропортов московского авиационного узла. Сейчас авиагавань работает в штатном режиме, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

Сейчас аэропорт Сочи принимает и отправляет самолеты в порядке очереди. По состоянию на 09:15 мск семь рейсов на вылет задержали более чем на два часа. Из них пять — из-за позднего прибытия самолетов из других регионов, два — по производственным причинам авиакомпаний.

Накануне Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском. К утру их отменили, однако изменения повлияли на общее расписание авиакомпаний. В течение дня авиаперевозчики продолжат стабилизировать расписание полетов.

В аэропорту Сочи не зафиксировали скоплений пассажиров в терминале. Ожидающим предоставляются предусмотренные законом услуги: питание, напитки, при необходимости — размещение в гостинице за счет перевозчика.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что, согласно данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 09:00 мск, в воздушной гавани курорта на вылет задерживаются 16 рейсов, еще 21 — на прилет. Отменены пять рейсов.

Алина Зорина