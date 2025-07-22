Артист Ярославского симфонического окрестра и его жена погибли в ДТП

Скончался артист Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра, экс-музыкант группы The Hatters Вадим Рулев. О трагической гибели музыканта сообщили в Ярославской филармонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Рулев

Фото: Ярославская филармония Вадим Рулев

Фото: Ярославская филармония

Как сообщил «Ъ», Вадим Рулев и его супруга Екатерина погибли в аварии, которая произошла в Ленинградской области 19 июля. Музыкант находился за рулем мотоцикла. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Range Rover, которым управлял 52-летний петербуржец.

Вадим Рулев более известен по работе в рок-группе The Hatters. Он родился в Ленинграде в 1990 году. В 2014 году окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского- Корсакова по классу тромбон. Работал в Санкт-Петербургской государственной академической Капелле.

«В 2023 году яркий и неординарный музыкант стал частью ярославского симфонического оркестра. Вадим был многогранной и увлеченной личностью, отзывчивым коллегой, готовым прийти на помощь. Вместе со своей супругой, Екатериной, неунывающие, любящие и оптимистичные они всегда стремились быть вместе и спешили жить»,— говорится в сообщении Ярославской филармонии.