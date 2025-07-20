Бывший участник группы The Hatters погиб в ДТП в Ленинградской области

Музыкант Вадим Рулев погиб вместе со своей супругой в аварии, которая произошла в Ленинградской области, сообщило сегодня издание 78.ru. О смерти бывшего участника The Hatters также пишет «Фонтанка», не называя имени погибшего.

ДТП произошло накануне, на 34-м километре автодороги Зверево — Малиновка. Музыкант находился за рулем мотоцикла. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу и столкнулся с Range Rover, которым управлял 52-летний петербуржец. Супруги погибли на месте аварии, сообщали в ГУ МВД.

Вадиму Рулеву было 35 лет, его жене — 33. Музыкант получил образование в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. В группе The Hatters музыкант играл на тромбоне, но позже покинул коллектив.