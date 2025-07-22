Силы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА над российскими регионами

В течение ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 9 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью, сообщило Минобороны. По его данным, еще семь БПЛА сбили над Ростовской областью, шесть — над Калужской, по три — над Самарской, Московской и Тульской областями. Еще два дрона уничтожили над Белгородской областью, по одному — над Курской областью и акваторией Черного моря.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что обломки БПЛА упали во дворах нескольких частных домов в поселке Красный Сад Азовского района. На участках загорелась растительность. Все возгорания потушили, никто не пострадал. В Самарской области на фоне атаки БПЛА вводили временные ограничения мобильного интернета, пострадавших нет. В Тульской области также обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока не комментировали.