Бывший воронежский ректор Колодяжный снова попросил выпустить его из колонии

Вчера, 21 июля, в Центральный райсуд Воронежа поступило ходатайство бывшего ректора местного государственного технического университета (ВГТУ) и экс-депутата облдумы 47-летнего Сергея Колодяжного о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Согласно картотеке дел, его будет рассматривать судья Лариса Морхова, дата заседания пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Колодяжный во время заседания в Советском райсуде Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сергей Колодяжный во время заседания в Советском райсуде Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале года Колодяжный уже обращался в суд с ходатайством о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. В мае суд прекратил по нему производство.

Колодяжный в начале 2023 года был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получил пять лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. При рассмотрении апелляционных жалоб и представления воронежский облсуд в июне переквалифицировал преступление экс-ректора на присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и увеличил срок лишения свободы до 7,5 лет. Как установлено в суде, Сергей Колодяжный в 2015–2020 годах присвоил 58 млн руб. преподавательских премий. Он свою вину не признал. При вынесении приговора ему было зачтено 2,5 года лишения свободы во время предварительного и судебного следствия.

Экс-ректор отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Воронеже. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», Колодяжный разработал в швейном цеху исправительного учреждения крой одежды для участников специальной военной операции.

Подробнее о деле бывшего ректора — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев