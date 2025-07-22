Бывший воронежский ректор Колодяжный снова попросил выпустить его из колонии
Вчера, 21 июля, в Центральный райсуд Воронежа поступило ходатайство бывшего ректора местного государственного технического университета (ВГТУ) и экс-депутата облдумы 47-летнего Сергея Колодяжного о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Согласно картотеке дел, его будет рассматривать судья Лариса Морхова, дата заседания пока не назначена.
Сергей Колодяжный во время заседания в Советском райсуде Воронежа
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В начале года Колодяжный уже обращался в суд с ходатайством о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами. В мае суд прекратил по нему производство.
Колодяжный в начале 2023 года был признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получил пять лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб. При рассмотрении апелляционных жалоб и представления воронежский облсуд в июне переквалифицировал преступление экс-ректора на присвоение (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и увеличил срок лишения свободы до 7,5 лет. Как установлено в суде, Сергей Колодяжный в 2015–2020 годах присвоил 58 млн руб. преподавательских премий. Он свою вину не признал. При вынесении приговора ему было зачтено 2,5 года лишения свободы во время предварительного и судебного следствия.
Экс-ректор отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Воронеже. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», Колодяжный разработал в швейном цеху исправительного учреждения крой одежды для участников специальной военной операции.
Подробнее о деле бывшего ректора — в публикации «Ъ-Черноземье».