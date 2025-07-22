Экс-глава Пентагона: Путин ни разу «не колебался» в вопросе Украины

Президент России Владимир Путин ни разу не отступал от целей боевых действий на Украине и по-прежнему намерен добиться их. Об этом бывший глава Пентагона Роберт Гейтс заявил в интервью Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Гейтс

Фото: Joshua Roberts / Reuters Роберт Гейтс

Фото: Joshua Roberts / Reuters

«Он (Владимир Путин.— "Ъ") не колебался ни разу с самого начала (боевых действий на Украине.—"Ъ"), и он готов заплатить любую цену (для достижения целей СВО.—"Ъ")»,— сказал господин Гейтс.

По его мнению, Владимир Путин хочет воссоздать Российскую империю, которой «не может быть без Украины». При этом Роберт Гейтс считает, что речь может идти не о присоединении государства, а о достижении лояльности к российским властям. Также он напомнил об условиях России, среди которых — запрет для Украины на вступление в НАТО и ЕС и международное признание Крыма и территорий, взятых под контроль с 2022 года, российскими.

Эти условия входят в российский меморандум по разрешению конфликта на Украине. Накануне «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что на новом раунде переговоров стороны планируют обсудить переданные друг другу меморандумы и гуманитарные вопросы. По данным собеседника ТАСС, третья встреча делегаций должна состояться 24 июля. Президент Украины Владимир Зеленский называл датой переговоров 23 июля.