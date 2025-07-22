Южные регионы получат 2,5 ГВт возобновляемой энергетики к 2030 году

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах до 2030 года введут свыше 2,5 ГВт мощностей возобновляемой энергетики. Главным проектом станет Новолакская ветроэлектростанция в Дагестане установленной мощностью 300 МВт. Об этом сообщило «ТАСС» со ссылкой на «Ассоциацию развития возобновляемой энергетики».

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Согласно информации «АРВЭ», в южных субъектах России сконцентрировано примерно 70% всей возобновляемой генерации страны. Это объясняется подходящими природными условиями: интенсивной солнечной активностью и устойчивыми ветровыми ресурсами.

В настоящее время в лидерах по объемам строительства объектов ВИЭ находятся Ставропольский край, Астраханская и Ростовская области.

Валентина Любашенко