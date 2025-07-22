РЖД: поезда к Черноморским курортам и обратно следуют по расписанию

Поезда, задержанные 20-21 июля в результате происшествий на станциях Лихая и Каменоломни в Ростовской области, введены в график. Составы, которые отправляются сегодня в направлении Черноморских курортов и обратно, будут следовать по расписанию, сообщает пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

После прохождения барьерных мест поезда оперативно нагоняют отставание, уточняют в сообщении. Однако из-за позднего прибытия под оборот ряд составов следует с задержкой до двух часов, но обратном направлении будут отправляться по расписанию.

Константин Соловьев