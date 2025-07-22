Разработку мастер-плана Армавира оценили в 70 млн рублей

На разработку мастер-плана Армавира планируется направить от 60 до 70 млн руб. Финансирование проекта предполагается за счет привлечения частных инвестиций. Как сообщил «Ведомостям Юг» председатель комиссии по промышленности, науке и инновациям молодежного парламента при Госдуме Никита Сиразетдинов, соответствующие договоренности уже достигнуты с мэрией города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мастер-план, по его словам, представляет собой стратегический документ, определяющий вектор развития муниципалитета на горизонте 10–15 лет. В проекте должны быть учтены аспекты экономической и экологической политики, стандарты устойчивого развития, а также социологические факторы. Разработка подобного плана, как уточнил Сиразетдинов, предусматривает проведение общественных обсуждений.

Он также отметил, что в действующем законодательстве понятие «мастер-план» пока не закреплено. Принятие федерального нормативного документа ожидается в 2026 году, после чего, как предполагается, станет возможным финансирование таких проектов за счет средств бюджета.

Вячеслав Рыжков