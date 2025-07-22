Ессентукская грязелечебница вошла в топ-10 достопримечательностей России
Ессентукская Бальнеогрязелечебница имени Н.А. Семашко стала одним из десяти победителей престижного конкурса «От южных морей до полярного края». Об этом сообщает министерство туризма Ставропольского края.
Фото: Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края
В масштабном народном голосовании приняли участие 543 достопримечательности со всей России. По итогам конкурса определили 30 победителей, которые войдут в специальные маршруты программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».
Бальнеогрязелечебница имени Семашко представляет собой не просто медицинское учреждение, а настоящий памятник архитектуры и истории курортного дела России. Здание, возведённое в начале XX века, является образцом классицизма и до сих пор сохраняет своё первоначальное назначение, продолжая принимать пациентов.
«Это заслуженная победа, которая подтверждает значимость нашего курортного наследия. Бальнеогрязелечебница имени Семашко — это не только лечебное заведение, но и уникальный архитектурный и исторический объект, по праву считающийся одним из самых посещаемых и красивых мест Ставрополя»,— отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.
Архитектурный стиль грязелечебницы — античный неоклассицизм. Зодчий стремился создать здание, напоминающее древнеримские термы III-IV веков, с их величием и изяществом.
Уникальность грязелечебницы также заключается в использовании природных ресурсов региона. Здесь применяются известные сульфидные иловые грязи, добываемые из знаменитого озера Тамбукан.
«Эти природные дары эффективны в лечении заболеваний опорно-двигательной системы, нервных расстройств, кожных болезней и активно используются в косметологии», — добавил Андрей Толбатов.
Конкурс «От южных морей до полярного края» знакомит участников с важнейшими точками притяжения регионов России, историческими местами и современными достижениями страны.