Ессентукская грязелечебница вошла в топ-10 достопримечательностей России

Ессентукская Бальнеогрязелечебница имени Н.А. Семашко стала одним из десяти победителей престижного конкурса «От южных морей до полярного края». Об этом сообщает министерство туризма Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Фото: Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края

В масштабном народном голосовании приняли участие 543 достопримечательности со всей России. По итогам конкурса определили 30 победителей, которые войдут в специальные маршруты программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Бальнеогрязелечебница имени Семашко представляет собой не просто медицинское учреждение, а настоящий памятник архитектуры и истории курортного дела России. Здание, возведённое в начале XX века, является образцом классицизма и до сих пор сохраняет своё первоначальное назначение, продолжая принимать пациентов.

«Это заслуженная победа, которая подтверждает значимость нашего курортного наследия. Бальнеогрязелечебница имени Семашко — это не только лечебное заведение, но и уникальный архитектурный и исторический объект, по праву считающийся одним из самых посещаемых и красивых мест Ставрополя»,— отметил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

Архитектурный стиль грязелечебницы — античный неоклассицизм. Зодчий стремился создать здание, напоминающее древнеримские термы III-IV веков, с их величием и изяществом.

Уникальность грязелечебницы также заключается в использовании природных ресурсов региона. Здесь применяются известные сульфидные иловые грязи, добываемые из знаменитого озера Тамбукан.

«Эти природные дары эффективны в лечении заболеваний опорно-двигательной системы, нервных расстройств, кожных болезней и активно используются в косметологии», — добавил Андрей Толбатов.

Конкурс «От южных морей до полярного края» знакомит участников с важнейшими точками притяжения регионов России, историческими местами и современными достижениями страны.

Тат Гаспарян