Роспотребнадзор изъял 625 кг некачественного мяса в Ростовской области
В Ростовской области Роспотребнадзор с начала 2025 года изъял из продажи 37 партий мясной продукции и мяса птицы общим весом в 625 кг из-за нарушений стандартов качества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
За первое полугодие специалисты исследовали более 1,3 тыс. образцов мясопродуктов на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим и радиологическим нормам, а также на содержание ГМО и остаточное количество антибиотиков. Уточняется, что удельный вес нестандартных проб составляет 1,5% и не превышает среднемноголетний показатель. Уточняется, что по факту нарушений приняты меры по приостановлению реализации продукции и меры административного воздействия.