Роспотребнадзор изъял 625 кг некачественного мяса в Ростовской области

В Ростовской области Роспотребнадзор с начала 2025 года изъял из продажи 37 партий мясной продукции и мяса птицы общим весом в 625 кг из-за нарушений стандартов качества. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

За первое полугодие специалисты исследовали более 1,3 тыс. образцов мясопродуктов на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим и радиологическим нормам, а также на содержание ГМО и остаточное количество антибиотиков. Уточняется, что удельный вес нестандартных проб составляет 1,5% и не превышает среднемноголетний показатель. Уточняется, что по факту нарушений приняты меры по приостановлению реализации продукции и меры административного воздействия.

Константин Соловьев