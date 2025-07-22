Таганрогский авиазавод получил заказ на 30 самолетов-заменителей Як-52

Таганрогский авиапроизводитель "Первое ОКБ" получил заказ на 30 самолетов, в том числе от покупателей за рубежом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Так, в Таганроге изготовят самолет СП-30, созданного на замену учебного самолета Як-52. По словам господина Слюсаря, ДОСААФ (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России) оценило летно-технические характеристики самолетов таганрогского предприятия, всего им нужно 180 таких машин. Первые три отправят летом на аэродромы в Московской и Тверской областях для обучения пилотов.

"Здесь важно удержать экономику производства и эксплуатации в определенных пределах, потому что подобный класс техники очень чувствительный именно к экономической составляющей и производству. Важно, чтобы он стоил конкурентоспособные деньги, и его эксплуатация вписывалась в определенный параметр. Вообще проект интересен, потому что он будет развиваться", — приводят слова врио губернатора в агентстве.

Константин Соловьев