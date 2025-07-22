Минсельхоз намерен получить квоту на беспошлинный ввоз зерна в Китай

Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что Россия рассчитывает получить пошлину на беспошлинный ввоз зерна в Китай. По ее словам, это основной вопрос для расширения экспорта продукции в КНР.

«Это процесс длинный. Собственно, как мы шли по свинине много-много лет. В итоге нам удалось. Здесь тоже надеемся на положительное решение китайских коллег»,— сказала глава Минсельхоза на совещании по вопросам развития экспорта зерна (цитата по «Интерфаксу»). По словам госпожи Лут, Россия поставляет в Китай не более 1 млн тонн зерновых в год.

По данным Государственного таможенного управления КНР, в первом полугодии Россия экспортировала в Китай пшеницы на $2,5 млн. Это в 19 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сегодня российские зерновые закупают 108 государства, 70 из них — пшеницу. Для стимулирования экспорта зерна действует льготный железнодорожный тариф. В прошлом году президент России Владимир Путин поручил увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса в 1,5 раза относительно показателей 2021 года.

Подробнее об экспорте российского зерна — в материале «Ъ» «Урожай не находит покупателя».