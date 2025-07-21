Поставки российской пшеницы в Китай упали в 19 раз

По итогам первого полугодия Россия экспортировала в Китай пшеницы на $2,5 млн. Это в 19 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($38,9 млн), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Государственное таможенное управление (ГТУ) КНР.

В январе-июне Китай покупал пшеницу в шести странах. Больше всего поставок было из Канады (на $361,3 млн) и Австралии ($190,2 млн). На третьем месте — Казахстан ($5,8 млн), Россия занимает четвертое. В июне российскую пшеницу в КНР не поставляли. Годом ранее за этот месяц было отгружено товара на $6,4 млн.

По информации ГТУ, поставки российского ячменя в Китай упали на 57,8%, со $100,1 млн годом ранее до $42,2 млн. Экспорт в июне рухнул на 92,9%, с прошлогодних $10,6 млн до $743,6 тыс. В первом полугодии Китай импортировал ячмень из девяти стран, РФ также на четвертом месте.

В 2024 году Китай импортировал российской пшеницы на $87,252 млн, нарастив поставки в 2,5 раза в годовом выражении. Закупки российского ячменя в прошлого году выросли на 60,5%, до $177,1 млн. Сейчас Россия может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень.

Эксперты рассказали «Ъ», что по итогам июля 2025 года объем отгрузок урожая за границу ожидается на уровне 2 млн тонн, что почти вдвое ниже, чем годом ранее. Причина не только в непростых климатических условиях, в которых приходится работать российским аграриям.

Подробности — в материале «Ъ» «Урожай не находит покупателя».