Круговорот палестинцев во Франции

Во Франции одновременно произошли три события, логика которых полностью противоречит друг другу. Одного пропалестинского террориста готовятся судить, другого — выпускают из тюрьмы после заключения, которое должно было стать пожизненным, а суд тем временем принимает решение о том, что палестинцы из сектора Газа имеют безусловное право на убежище во Франции. Единство и борьбу противоположностей наблюдает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французский Национальный суд по праву на убежище

Фото: Thierry NECTOUX / Gamma-Rapho / Getty Images Французский Национальный суд по праву на убежище

Фото: Thierry NECTOUX / Gamma-Rapho / Getty Images

В июле нынешнего года французский Национальный суд по праву на убежище (Cour nationale du droit d’asile — CNDA) постановил, что палестинцы из сектора Газа имеют право на статус беженца во Франции. Решение объясняется «методами ведения войны, применяемыми израильскими силами», и ссылкой на резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, осуждающую «использование голода в качестве оружия».

Формулировка CNDA основана не столько на свидетельствах дела, сколько на политической риторике. Речь неожиданно зашла о признании «безусловной угрозы» для всех жителей сектора Газа, автоматически превращающей их в жертв, независимо от индивидуальных обстоятельств и вовлеченности в поддержку местных террористических организаций. Суд не стал учитывать того, что Израиль действует в рамках самообороны и что именно «Хамас» начал эту войну, устроив 7 октября 2023 года резню мирных жителей в Израиле и взяв десятки людей в заложники.

Итог частного иска конкретных искателей убежища из Палестины может быть теперь распространен на всех жителей анклава.

Тем временем объявлено, что из французской тюрьмы выйдет на свободу 74-летний Жорж Ибрагим Абдалла, лидер пропалестинской марксистской «Ливанской фракции революционной армии» (FARL). Он был осужден во Франции за участие в убийствах американского и израильского дипломатов, а также за взрыв возле лицея Карно в Париже.

В 1982 году заминированная машина взорвалась рядом со школой, пострадал 51 человек, в том числе 43 ученика и преподавателя. Абдалла был приговорен в 1986–1987 годах к пожизненному заключению и провел за решеткой более 40 лет. Он не извинялся, не раскаивался, но постоянно требовал свободы и даже стал героем для левых радикалов и мучеником для депутатов «Непокорившейся Франции» (LFI), которые называли его «старейшим политзаключенным мира», героем сопротивления и жертвой «государственных репрессий».

Министр внутренних дел Брюно Ретайо назвал это решение проявлением «удивительного перевертывания ценностей, при котором палач становится жертвой».

Парижская прокуратура 21 июля пообещала подать кассационную жалобу. По ее мнению, приговоренный к пожизненному заключению за преступления, связанные с терроризмом, не может быть освобожден условно без прохождения испытательного срока. Апелляционный суд Парижа уточняет: обжалование не приостанавливает исполнение решения. Сразу после освобождения, которое намечено на 25 июля, дедушка-террорист отправится в родное село на севере Ливана, а во Франции освободится вакантное место в тюрьме — для нового кандидата.

Им может стать 66-летний Али Абдурахман, он же Абу Зайед — единственный человек, находящийся в распоряжении французского правосудия по делу об одном из самых кровавых терактов в истории послевоенной Франции. 9 августа 1982 года палестинские боевики, принадлежавшие к группе «Революционный совет "Фатха"», известной также как «Организация Абу Нидаля», бросили гранату в еврейский ресторан Jo Goldenberg в парижском районе Марэ, а затем открыли огонь из автоматов по посетителям. Пострадали 35 человек, 6 — были убиты. После этого нападавшие, продолжая стрелять, вышли на улицу и скрылись до появления полиции.

Абу Зайед, получивший гражданство Норвегии, был найден и экстрадирован во Францию в 2020 году (см. “Ъ” от 13 декабря 2020 года). Он с тех пор отрицает свою вину и утверждает, что не находился в Париже в момент атаки. Однако Национальная антитеррористическая прокуратура (Parquet national antiterroriste — Pnat) подчеркивает, что показания свидетелей не оставляют сомнений в том, что он был одним из убийц.

В начале июля прокуратура потребовала начать суд над шестью фигурантами дела, включая не только находящегося в распоряжении правосудия Абу Зайеда, но и его сообщников, скрывающихся на территории Иордании, Кувейта и палестинского Западного берега. Долгожданный процесс по теракту 1982 года может начаться более чем через 40 лет после трагедии — на фоне новых антисемитских и антиизраильских выступлений во Франции.

Новости, совпавшие по времени, но трудно согласующиеся в сознании.

Власти страны одновременно признают всех жителей Газы потенциальными беженцами — это раз;

освобождают человека, ставшего символом пропалестинского терроризма,— это два;

готовятся судить еще одного палестинца, обвиняемого в кровавой бойне в Париже,— это три.

Своеобразный круговорот, в котором палестинская тема постоянно возвращается во французскую правовую и политическую повестку, становится все более тревожным. Он поднимает вопросы не только об исторической памяти и международной политике, но и о способности государства защищать своих граждан, отделяя правосудие от идеологии.