Французские правые выбрали «главного полицейского»

Популярный среди правых и ненавидимый левыми министр внутренних дел Брюно Ретайо избран в воскресенье, 18 мая, председателем партии «Республиканцы». Итог голосования подтвердил, что правый центр одобряет политику «жесткой руки», которую проводит министр. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МВД Франции Брюно Ретайо

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Глава МВД Франции Брюно Ретайо

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

В выборах нового партийного лидера приняли участие 121 617 зарегистрированных членов партии «Республиканцы». С огромным отрывом победил министр внутренних дел Брюно Ретайо — он получил 74,3% голосов. Его соперник Лоран Вокье, председатель парламентской группы «Республиканцев» в Национальной ассамблее, набрал только 25,7%.

«Республиканцы» — последнее по времени название бывшей главной правой партии Франции, имевшей своих президентов — Жака Ширака и Николя Саркози. Но после неудач на президентских выборах в 2012 году с Николя Саркози и в 2017 году с Франсуа Фийоном партия постепенно теряла свое влияние, уступая сегодня соперникам слева, макронистам, и соперникам справа, лепенистам.

Успех Брюно Ретайо положит конец кризису руководства. С июня 2024 года, после того как тогдашний лидер «Республиканцев» Эрик Сьотти заключил союз с ультраправым «Национальным объединением» на досрочных парламентских выборах, партия осталась без командира. Господин Сьотти был исключен из партии коллегами по руководству, оспаривал это решение в суде, и некрасивая история завершилась лишь осенью, когда он объявил о своем окончательном уходе из партии.

Победа для Брюно Ретайо важна в нескольких смыслах.

Прежде всего она демонстрирует почти безоговорочное одобрение его действий на посту министра внутренних дел, который он занял восемь месяцев назад. Товарищи по партии тогда сомневались, стоит ли «Республиканцам» участвовать в коалиционном правительстве — сначала Мишеля Барнье, а затем Франсуа Байру. Теперь налицо двойная поддержка: в партии он единственный министр, к тому же относящийся к «тяжеловесам» кабинета. В правительстве — единственный глава партии. Да и в общественном мнении «главный полицейский Франции» только выигрывает от того, что его политическая семья стоит за него горой.

Нынешние выборы — предвестие будущих. Успех по партийной линии подтверждает шансы господина Ретайо на президентских выборах 2027 года. Сегодня он оказывается ровно в том положении, в каком в 2005 году находился Николя Саркози: занимает пост министра внутренних дел и возглавляет партию. Спустя два года, в 2007-м, господин Саркози легко перешел через дорогу, перебравшись в Елисейский дворец из кабинета МВД. Запрос на безопасность в стране сейчас так же высок, и Брюно Ретайо готов на него ответить не лозунгами, а реальными действиями.

Его деятельность на посту «главного полицейского» соотечественники, если они не леваки, скорее одобряют. Господин Ретайо не дал поводов обвинять себя в мягкости или уступчивости. Достаточно прислушаться к его риторике, чтобы понять, что он выстраивает образ жесткого, авторитарного правого лидера. Он проявляет твердость в борьбе с нелегальной иммиграцией, требует проведения референдума по этому вопросу (против чего выступают и левые, и макронисты), увеличивает количество высылок нелегалов, ссорится по этому поводу с Алжиром, так что президенту Макрону приходится то и дело смягчать страсти.

Он резко усложняет для нелегалов возможность получения всякого рода разрешений на проживание и работу, а сейчас взялся за пересмотр процедуры получения гражданства.

По господину Ретайо, для этого необходимы доказанная приверженность идеалам Республики, уверенное знание языка, отсутствие нарушений закона и правил пребывания в стране. Бывшим нелегалам французский паспорт отныне не светит.

При этом Брюно Ретайо нельзя назвать непримиримым противником Марин Ле Пен — скорее их объединяет наличие общего противника. Своим врагом господин Ретайо считает не столько ультраправых, сколько сторонников «Непокорившейся Франции» Жан-Люка Меланшона — «меланшонистских леваков, которые стремятся к коммунитаризации Республики, фрагментации Франции на разрозненные сообщества». «Именно по ним мы должны ударить»,— заявил в первом своем интервью новый лидер «Республиканцев», призывая оставить в прошлом все прежние распри на правом фланге.

Министр прямо говорит, что у правого центра должен быть собственный сильный кандидат на президентских выборах 2027 года. В ситуации, когда избиратели решительно склоняются вправо, а фаворитка многих французов Марин Ле Пен рискует лишиться места в президентской гонке, матерый Брюно Ретайо может представить интересы правого электората. Бывший сенатор, нынешний министр — 64-летний политик обладает опытом уж точно не меньшим, чем молодой лепенист Жордан Барделля.

Алексей Тарханов