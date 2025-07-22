Полиция Краснодара проведет проверку из-за пикника на военном мемориале

В Краснодаре сотрудники полиции проведут проверку из-за пикника на военном мемориале в Чистяковской роще. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции обнаружили публикацию, на которой группа жителей Краснодара устроила пикник на мемориале «13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора», расположенном в Чистяковской роще.

Полиция установит личности правонарушителей. Их действиям будет дана правовая оценка.

Алина Зорина