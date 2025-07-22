Полиция Краснодара проведет проверку из-за пикника на военном мемориале
В Краснодаре сотрудники полиции проведут проверку из-за пикника на военном мемориале в Чистяковской роще. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Во время мониторинга соцсетей сотрудники полиции обнаружили публикацию, на которой группа жителей Краснодара устроила пикник на мемориале «13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора», расположенном в Чистяковской роще.
Полиция установит личности правонарушителей. Их действиям будет дана правовая оценка.