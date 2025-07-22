Власти Ростовской области легализуют летние веранды ресторанов
Депутаты областного заксобрания внесут поправки в региональное законодательство по переводу регулирования летних веранд кафе и ресторанов с федерального на областной уровень. Об этом сообщили «Ведомости. Юг» со ссылкой на врио губернатора региона Юрия Слюсаря.
Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ
«Предлагаемые изменения касаются закона «О регулировании отдельных вопросов правилами благоустройства территорий поселений и городских округов в Ростовской области». Поправки определят порядок установки конструкций летних кафе, условия их оборудования и сроки функционирования»,— приводятся в сообщении слова господина Слюсаря.
Законопроект уже направлен в Законодательное Собрание региона. Депутаты рассмотрят документ на заседании 31 июля.