Палата представителей США не будет голосовать по делу Эпштейна до сентября

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщил, что до августовских каникул Конгресса не планируется проводить голосование по резолюции, связанной с делом Джеффри Эпштейна. Речь идет о необязательной резолюции, призывающей к публикации дополнительных файлов по делу финансиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Джонсон

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Майк Джонсон

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

«Если дальнейшие действия конгресса будут необходимы или уместны, то мы их рассмотрим, но я не думаю, что мы сейчас на этой стадии»,— сказал он телеканалу CNN.

Спикер утверждает, что между республиканцами в Палате представителей, самой палатой и президентом нет разногласий «по поводу максимальной прозрачности» в этом деле. Как уверяет господин Джонсон, Дональд Трамп «хочет, чтобы все заслуживающие доверия досье на Эпштейна были обнародованы».

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции. Младшей из жертв было 14 лет. Через месяц он умер в тюремной камере. В июле 2025-го ФБР и Минюст США повторили официальную версию о том, что финансист покончил жизнь самоубийством, а не был убит. Также ФБР уверяет, что у финансиста не было «списка клиентов», на существовании которого настаивают многие активисты. На прошлой неделе президент США поручил министру юстиции раскрыть стенограмму заседаний по делу Джеффри Эпштейна.

Подробности — в материале «Ъ» «Дело Эпштейна раскололо республиканцев».