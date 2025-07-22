Около 8 тысяч жителей Новороссийска остались без света

В Новороссийске без электричества остались 8 тыс. жителей. Накануне вечером в городе вышли из строя 10 отходящих кабельных линий на подстанции «Кирилловская», сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Частично под отключение электроэнергии попали Приморский, Новороссийский и Восточный районы города. Причина аварии устанавливается.

Ремонтные бригады вели восстановительные работы на протяжении ночи. К утру 22 июля подачу электроэнергии восстановили у 3 тыс. потребителей, а также в детском саду №24 и запитали две насосные станции.

Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии — 18:00. Как рассказал в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко, сейчас продолжает работать спецтехника, лаборатория, 20 специалистов по восстановлению кабельных линий. Помогать будут ремонтные бригады из Геленджика и Анапы.

Алина Зорина