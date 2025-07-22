В Отрадненском и Мостовском районах открыты новые фельдшерско-акушерские пункты

В рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения» в Отрадненском и Мостовском районах Краснодарского края были открыты новые фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В хуторе Ильич Отрадненского района состоялось торжественное открытие нового ФАПа, который будет обслуживать 200 взрослых и детей. Вице-губернатор Анна Минькова отметила, что пациенты смогут получать консультации квалифицированных специалистов, проходить профилактические осмотры и диспансеризацию.

Помимо этого, два новых ФАПа были открыты в хуторе Свободный Мир и поселке Перевалка Мостовского района. Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов подчеркнул, что особое внимание уделяется отдаленным районам, с начала года было открыто шесть ФАПов, в планах — еще 16.

Также в Мостовском районе в текущем году планируется открыть поликлинику на 250 посещений в смену, строительство которой осуществляется в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Софья Дарманьян