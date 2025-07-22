Руководитель СКР требует доклад о нападении на сотрудницу магазина в Краснодаре

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения на сотрудницу и покупательницу продуктового магазина в Краснодаре. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появилась информация о происшествии, случившемся 20 июля 2025 года, когда три женщины, пытавшиеся похитить товар, избили сотрудницу торговой точки, попытавшуюся пресечь кражу, а также вмешавшуюся в ситуацию покупательницу. Обе пострадавшие с телесными повреждениями были госпитализированы.

Уголовное дело по признакам группового хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ) возбуждено следственными органами СКР по Краснодарскому краю. Председатель ведомства поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову доложить о предварительных результатах расследования.

Вячеслав Рыжков