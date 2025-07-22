«СДС-Строй» построит две школы в Новосибирске за 3,5 млрд рублей

Тендеры на подготовку проектной документации, строительство и оснащение двух школ на улицах Николая Сотникова и Спортивной в Новосибирске за 1,8 млрд руб. и 1,7 млрд руб. соответственно достались кемеровской компании ООО «СДС-Строй» (входит в АО «Холдинговая компания “Сибирский деловой союз”»). Согласно порталу госзакупок, застройщик стал единственным участником в двух конкурсах. Предприятие предложило выполнить работы по начальной (максимальной) цене.

Срок завершения строительства школ установлен не позднее декабря 2026 года. Заказчиком в тендерах выступают компании, принадлежащие ООО «Новая школа». Согласно документации, площадь будущих школ должна быть не менее 16 тыс. кв. м каждая. Подрядчику также предстоит выполнить работы по озеленению, наружному электроосвещению и ограждению территорий.

Школы по улицам Николая Сотникова и Спортивной, а также еще четыре в других районах Новосибирска по концессионному соглашению должна была построить «Пятая концессионная компания "Просвещение"». Соглашение было подписано в 2021 году. Ввести все шесть объектов планировалось в 2023 году, однако впоследствии сроки неоднократно переносились.

В 2024-м стало известно, что власти Новосибирской области расторгли ряд действующих концессионных соглашений из-за несоблюдения сроков. В 2025 году областной минстрой принял решение о сносе концессионных школ, строительная готовность которых варьировалась от 14% до 22%. По словам замгубернатора Новосибирской области Романа Теленчинова, они находились в аварийном состоянии.

В мае прошлого года правительство региона сообщило, что в ходе строительного надзора при строительстве школ по улицам Спортивная и Николая Сотникова были выявлены нарушения требований проектной документации, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности и создают угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан.

ООО «СДС–Строй» зарегистрирована в Кемерово в 2006 году, работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Учредителями общества являются ООО «Бизнес-Технологии» и ООО «Шевелевское», каждая владеет 50% долей. Выручка компании в 2024 году составила 31,8 млрд руб., чистая прибыль 46 млн руб.

Лолита Белова