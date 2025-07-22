Роддом больницы №20 в Ростове получил оборудование на 25 млн рублей

Родильный дом городской клинической больницы №20 в Ростове-на-Дону получил 27 единиц медицинского оборудования стоимостью около 25 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Поставлено и введено в эксплуатацию 11 столов для реанимации новорожденных, система подготовки крови для аутотрансфузии и другое. Модернизация учреждения проводится в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья»»,— приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Ростовской области Юрия Кобзева.

По словам господина Кобзева, современное оборудование поступает и в Ростовский областной перинатальный центр. В учреждении установлено 77 единиц медицинского оборудования на общую сумму порядка 175 млн руб. Закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, системы мониторинга физиологических показателей, кардиологические фетальные мониторы, столы для реанимации новорожденных, инкубаторы интенсивной терапии для младенцев.

Всего на модернизацию двух медицинских организаций в 2025 году предусмотрено почти 330 млн руб.

Валентина Любашенко